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Чемпионат Европы по футболу 2028

​УЕФА объявил, где пройдёт Евро-2028 официально

10 Октября 2023 • 13:13 Комментировать

УЕФА утвердил Великобританию и Ирландию в качестве хозяев чемпионата Европы – 2028. Решение было принято во вторник на заседании исполнительного комитета УЕФА.

Стоит сказать, что на прошлой неделе Турция отозвала свою заявку на проведение Евро-2028. В тот момент стало понятно, что континентальный футбольный форум пройдёт в Великобритании и Ирландии, поскольку других заявок не оставалось. Теперь УЕФА сделал официальное объявление.

Добавим, что ближайший чемпионат Европы летом 2024 года примет Германия. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию по пенальти.

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