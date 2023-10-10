УЕФА утвердил Великобританию и Ирландию в качестве хозяев чемпионата Европы – 2028. Решение было принято во вторник на заседании исполнительного комитета УЕФА.

Стоит сказать, что на прошлой неделе Турция отозвала свою заявку на проведение Евро-2028. В тот момент стало понятно, что континентальный футбольный форум пройдёт в Великобритании и Ирландии, поскольку других заявок не оставалось. Теперь УЕФА сделал официальное объявление.

Добавим, что ближайший чемпионат Европы летом 2024 года примет Германия. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию по пенальти.