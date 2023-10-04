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Чемпионат Европы по футболу 2028

Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

04 Октября 2023 • 13:01 Комментировать

Определено место проведения чемпионата Европы 2028 года. Как информирует пресс-служба УЕФА, престижный международный турнир состоится в Великобритании и Ирландии. Такое решение было принято после того, как Турция отозвала свою заявку.

Сообщается, что УЕФА направил футбольным ассоциациям обеих стран уведомления, что их заявка была изучена и направлена на оценку Исполнительному комитету УЕФА. От того, как страны защитят свои заявки на предстоящем заседании, зависит итоговое решение УЕФА.

Добавим, что чемпионат Европы – 2024 состоится на футбольных полях Германии.

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Евро-2028 чемпионат Европы - 2028
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