​УЕФА отказался от расширения Евро – названа причина

С 2016 года в финальной части Евро выступает 24 сборные, а не 16, как было ранее. УЕФА подумывал над дальнейшим расширением континентального форума. Рассматривалась возможность участия в финальных частях чемпионата Европы сразу 32 сборных с турнира 2028 года. Впрочем, УЕФА от этого плана отказался, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Ключевая причина, по которой идея дальнейшего расширения Евро не будет реализована, заключается в позиции телевизионных вещателей. Они сообщили УЕФА, что квалификация на чемпионат Европы при таком раскладе (32 путёвки для 55 сборных) потеряет почти всю коммерческую ценность, учитывая предсказуемость.