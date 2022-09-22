​УЕФА отказался от расширения Евро – названа причина

С 2016 года в финальной части Евро выступает 24 сборные, а не 16, как было ранее. УЕФА подумывал над дальнейшим расширением континентального форума. Рассматривалась возможность участия в финальных частях чемпионата Европы сразу 32 сборных с турнира 2028 года. Впрочем, УЕФА от этого плана отказался, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.
Ключевая причина, по которой идея дальнейшего расширения Евро не будет реализована, заключается в позиции телевизионных вещателей. Они сообщили УЕФА, что квалификация на чемпионат Европы при таком раскладе (32 путёвки для 55 сборных) потеряет почти всю коммерческую ценность, учитывая предсказуемость.
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