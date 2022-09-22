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Чемпионат Европы по футболу 2028

​УЕФА отказался от расширения Евро – названа причина

 
22 Сентября 2022 • 18:57 Комментировать (2)

С 2016 года в финальной части Евро выступает 24 сборные, а не 16, как было ранее. УЕФА подумывал над дальнейшим расширением континентального форума. Рассматривалась возможность участия в финальных частях чемпионата Европы сразу 32 сборных с турнира 2028 года. Впрочем, УЕФА от этого плана отказался, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Ключевая причина, по которой идея дальнейшего расширения Евро не будет реализована, заключается в позиции телевизионных вещателей. Они сообщили УЕФА, что квалификация на чемпионат Европы при таком раскладе (32 путёвки для 55 сборных) потеряет почти всю коммерческую ценность, учитывая предсказуемость.

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Комментарии (2)
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KLINSMANN
22 Сентября 2022 в 19:27
Смысл расширять если кол-во стран уменьшили к допуску......
ARTUR
22 Сентября 2022 в 19:25
Даже не скрывают что для них важнее ))) а сейчас типа не предсказуемо ))?? Что только не сделали для ,,топ,, стран )) раньше привелегию имел только действующий чемпион , потом убрали слепой жребий ,но ,,топы,, пролетали и там ,сделали корзины )) но ангилики и итальянцы не раз пролетали и в этой ситуации , теперь убрали Россию . Спорт давно перестал быть спортивным , политика и бабло !!
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