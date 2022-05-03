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Чемпионат Европы по футболу 2028

Чуда не случилось: УЕФА не будет рассматривать заявки России на проведение Евро

03 Мая 2022 • 09:17 Комментировать

УЕФА вынес решения относительно российского футбола. Среди прочего стало понятно, что заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не будут приняты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

УЕФА даже не будет рассматривать заявки России на проведение чемпионата Европы в 2028-м и 2032-м годах. Они признаны недействительными, как нарушающие регламент о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА. Статья 16.02 гласит, что каждая сторона, подавшая заявку, должна действовать таким образом, чтобы не причинять потенциальный ущерб репутации УЕФА. Кроме того, страна-хозяйка Евро получает прямую путёвку на турнир, а с учётом отстранения России на неизвестный срок, УЕФА видит в этот конфликт со своим решением от 28 февраля.

На самом деле в этом решении УЕФА нет никакой сенсации. Кажется, только последний оптимист верил в то, что заявки РФС будут всерьёз рассматриваться. Сейчас говорить о возможности проведения Евро в нашей стране выглядит безумием. Понимали это все, даже у нас. Неудивительно, что никто в России даже не начал продвигать заявку, никто не назвал примерную стоимость проведения Евро, никто не начал обсуждать какую-то федеральную программу на этот счёт. Даже банально никто не озвучил города, где турнир мог бы состояться. Это нагляднее всего демонстрирует, что никто и не рассчитывал всерьёз.

Когда только появилась новость о том, что РФС подал заявки, сразу казалось, что это была попытка навязать диалог с УЕФА. Раз мы являемся членами Союза, то имеем право претендовать на проведение Евро. У УЕФА не было законных рычагов в тот момент отказать нам в принятии заявки, им пришлось принять, зарегистрировать желание России провести континентальное первенство.

Наверное, в РФС был расчёт на то, что УЕФА хотя бы формально будет рассматривать заявку, даст возможность сохранить какие-то контакты. Правда, ставка на это не сработала. УЕФА всё же нашёл для себя выход, как наши заявки отклонить и даже не рассматривать. На самом деле не было сомнений, что примерно так вся эта история и закончится. Вопрос был лишь в том, как УЕФА это объяснит. Было очевидно, что Союз не будет рассматривать Россию как кандидата.

По сути, сейчас у России остался один проект, где можно вести с УЕФА хоть какой-то диалог. Речь о Суперкубке, который в 2023 году запланирован в Казани. Пока о переносе этого матча сведений нет. Также пока УЕФА не дисквалифицировал нашу сборную от отбора на Евро-2024. Понятно, что Союз просто не спешит и оставляет себе время для принятия решения, веря, что всё может измениться в ближайшее время.

Хочется лишь надеяться, что в РФС никто всерьёз не будет рассматривать перспективу выхода из УЕФА и перехода в АФК. Кубок Азии не такая уж заманчивая перспектива, как Евро.

В любом случае, новости грустные, но абсолютно ожидаемые. Хочется, чтобы в России ещё когда-нибудь состоялся такой футбольный праздник, как чемпионат Европы. И хочется до этого момента дожить.

Роман Андреев

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