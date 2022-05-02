В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной России в Евро-2024

В УЕФА ответили на вопрос о том, сможет ли сборная России принять участие в отборочных матчах к чемпионату Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.
На текущий момент окончательного решения по этому вопросу нет.
Ранее сборной России запретили участвовать в Лиге наций УЕФА в сезоне 2022/23. Также под запрет попало участие российских клубов в еврокубковых матчах.
Чемпионат Европы в Германии пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьёвка отборочного турнира состоится 9 октября 2022 года.
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