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В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной России в Евро-2024

02 Мая 2022 • 20:19 Комментировать

В УЕФА ответили на вопрос о том, сможет ли сборная России принять участие в отборочных матчах к чемпионату Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

На текущий момент окончательного решения по этому вопросу нет.

Ранее сборной России запретили участвовать в Лиге наций УЕФА в сезоне 2022/23. Также под запрет попало участие российских клубов в еврокубковых матчах.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьёвка отборочного турнира состоится 9 октября 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России евро-2024
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