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Лепёхин: «Выиграть чемпионат Азии для сборной было бы престижно» эксклюзив

30 Марта 2022 • 22:57 Комментировать

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что РФС не собирается заявляться в азиатскую федерацию футбола.

«Трудно судить. Думаю, люди, которые принимают такие решения, владеют большей информацией, чем мы. Наверное они надеются, что через год хотя бы нас допустят в УЕФА вновь. Но у меня большие сомнения, честно говоря. Может так получиться, что мы десятилетиями будем вариться в собственном соку. Если вдруг такое произойдёт, то решение отказаться от Азии будет неправильным. Если в ближайшее время разрешат играть в Европе, то это хорошо. Понятно, что в Европе уровень более высокий.

Безусловно, выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба или чемпионат Азии для сборной было бы престижно. Но в любом случае все европейские турниры выше уровнем. Мне кажется, принимать решение здесь нужно в меньшей степени опираясь на престиж того или иного турнира. Нужно решать, либо мы варимся в собственном соку, грубо говоря, играем первенство двора, либо участвуем хоть в каких-то международных соревнованиях. Вот это должно влиять на принятие решения. Думаю, что те, кто принимает решение, всё осмыслили. Посмотрим. У нас бывает, когда решения принимают неверные», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепёхин
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