Зачем на самом деле Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы

В среду стало известно, что Россия выдвинула свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы 2028-го или 2032 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается объяснить, почему это было сделано в текущий момент.

Состоявшийся в среду очередной исполком РФС постарался сделать вид, будто в мире ничего не происходит. Пока из клубов разбегаются легионеры, был изменён лимит. Не очень понятно, зачем сейчас командам нужно иметь по 13 иностранцев в заявках. С другой стороны, хочется быть такими же оптимистами, как наши футбольные власти, и надеяться, что уже к новому сезону жизнь придёт в относительную норму.

Если по легионерам логику РФС понять ещё хоть как-то можно, то вот заявление о желании провести чемпионат Европы в 2028-м или 2032 году выглядит просто как издевательство над здравым смыслом. Российские клубы исключены из еврокубков, нашу сборную дисквалифицировали из отбора к чемпионату мира. В нашу страну не летают почти все европейские авиалинии, а иностранные компании, в том числе спонсоры УЕФА, сворачивают свою деятельность. В этой ситуации подать заявку на участие в Евро может либо невероятный оптимист, либо невероятный глупец.

С другой стороны, такой вывод можно сделать при условии, что в РФС действительно хотят провести Евро. Тем не менее подача заявки может иметь некий иной смысл, и тогда логику в этом решении найти можно.

Сейчас появились слухи, что УЕФА и ФИФА могут и вовсе исключить РФС из состава своих участников. Возможно, направление заявки на проведение Евро – это в том числе проверка континентального союза. Просто взять и не принять заявку в УЕФА не могут. То есть механизма отказа не существует, при условии, конечно, что заявка соответствует критериям.

Если РФС останется членом УЕФА, то европейский союз будет вынужден рассмотреть заявку, придётся инспектировать страну, вести какой-то диалог с нашими футбольными властями. Де-факто это будет подтверждением нахождения России в футбольной семье Европы. Возможно, в этом и есть смысл подачи заявки – просто понять, как вообще в УЕФА смотрят на нас в какой-то перспективе.

Очевидно, что шансов принять чемпионат Европы в ближайшее время у России просто нет. Учитывая, что решение о месте проведения Евро принимается голосованием, невозможно себе представить, чтобы эти выборы наша страна выиграла. Нет никого, кто проголосовал бы за нашу кандидатуру. Конечно, решение будет приниматься в сентябре 2023 года, и хочется верить, что к этому моменту ситуация в мире изменится. Тем не менее даже в этом случае трудно представить себе, что нам дадут Евро.

Остаётся лишь вспоминать чемпионат мира-2018, Никольскую улицу и другие площади российских городов, когда был настоящий праздник. Думается, что абсолютно все хотели бы вновь ощутить на себе атмосферу того времени, даже, можно сказать, той эпохи. Любой большой футбольный форум смог бы её повторить. Однако в ближайшее время рассчитывать на то, что это повторится в России, не приходится. Хотелось бы хотя бы увидеть нашу сборную в качестве участников, чтобы съездить куда-то на турнир, но и это пока выглядит мечтой.

Роман Андреев