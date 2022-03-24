Борис Джонсон не против того, чтобы Украина провела Евро-2028

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением о том, что чемпионат Европы в 2028 году должен пройти на Украине.

Борис Джонсон, рассуждая по поводу подачи Россией заявки на проведение Евро-2028 отметил, что «лучше было бы передать право проведения Евро-2028 Украине», приводит слова политика Guardian.

При этом мало кто сомневается, что право на проведение турнира выиграет совместная заявка Великобритании и Ирландии. Третьей страной, которая могла бы провести Евро, является Турция.