Первый президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил ситуацию с заявкой России на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 года.

«Никакой заявки Российский футбольный союз не подавал. Вчера было принято решение о желании РФС принять участие в организации чемпионата Европы 2028 или 2032 года. Только лишь желание. Это был официальный опрос футбольных ассоциаций УЕФА среди всех 54, которые состоят в организации. И каждая должна высказать или свою заинтересованность, или сказать, что им это неинтересно. Наш Российский футбольный союз вчера официально такую заинтересованность высказал. Поэтому никаких отрицательных сигналов из УЕФА не было», – заявил Колосков в интервью Евгению Копачеву.