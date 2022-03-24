Премьер-министр Великобритании отреагировал на заявку России провести чемпионат Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на заявку со стороны России на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 года.

«Трудно во всё это поверить. Скажу одно – если какая-то футбольная организация даст России право провести турнир в текущих реалиях, то это будет за гранью сатиры. Непостижимо!» - приводит слова Джонсона BBC.

Также Джонсон отметил, что никто не будет серьёзно рассматривать эти заявки.

Голосование по заявкам на право проведения пройдёт в сентябре 2023 года.