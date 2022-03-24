Аршавин оценил шансы России провести Евро-2028 и Евро-2032

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов России провести чемпионат Европы 2028 года или Евро в 2032 году.
Аршавин сказал ТАСС, что к этому времени может утечь ещё очень много воды, но пока шансы России на проведение какого-нибудь из турниров кажутся весьма призрачными. Экс-игрок отметил, что всё ещё может измениться в ближайшее время, так что загадывать пока не стоит.
Напомним, что Россия собирается подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или в 2032 году.
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