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Аршавин оценил шансы России провести Евро-2028 и Евро-2032

24 Марта 2022 • 10:43 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов России провести чемпионат Европы 2028 года или Евро в 2032 году.

Аршавин сказал ТАСС, что к этому времени может утечь ещё очень много воды, но пока шансы России на проведение какого-нибудь из турниров кажутся весьма призрачными. Экс-игрок отметил, что всё ещё может измениться в ближайшее время, так что загадывать пока не стоит.

Напомним, что Россия собирается подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или в 2032 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин чемпионат европы-2032 чемпионат Европы-2028
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