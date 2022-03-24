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Чемпионат Европы по футболу 2028

УЕФА попробует отклонить заявку России на проведение чемпионата Европы

24 Марта 2022 • 09:06 Комментировать

Вчера, 23 марта, Россия подала в УЕФА две заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году. Предварительно они были приняты и включены в общий пул, но до голосования дело может не дойти.

Дело в том, что УЕФА планирует инициировать срочное заседание, на котором будет вынесено решение по отклонению заявки на фоне текущих геополитических событий, сообщает британский таблоид The Telegraph.

Впрочем, к информации британских СМИ стоит относиться с большой аккуратностью, поскольку они уже неоднократно сообщали заведомо ложную информацию.
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