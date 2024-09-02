В «Локомотиве» подтвердили переговоры по аренде полузащитника «Ференцвароша» Севикяна

Московский «Локомотив» вел переговоры с венгерским «Ференцварешем» о покупке полузащитника Эдгара Севикяна, заявил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

Ранее о переговорах между клубами сообщил отец игрока – Мартирос Севикян. В прошлом сезоне футболист выступал за клуб МИР Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород», а в январе текущего года перешел в венгерский клуб. С 2023 года хавбек защищает цвета сборной Армении, ранее он привлекался в молодежные команды России разных возрастных категорий.