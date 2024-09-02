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Венгрия

В «Локомотиве» подтвердили переговоры по аренде полузащитника «Ференцвароша» Севикяна

02 Сентября 2024 • 15:50 Комментировать
Ференцварош
2:1
Ньиредьхаза
Московский «Локомотив» вел переговоры с венгерским «Ференцварешем» о покупке полузащитника Эдгара Севикяна, заявил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.
 
«Переговоры об аренде Севикяна велись», – цитирует Нагорных «Матч ТВ».
 
Ранее о переговорах между клубами сообщил отец игрока – Мартирос Севикян. В прошлом сезоне футболист выступал за клуб МИР Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород», а в январе текущего года перешел в венгерский клуб. С 2023 года хавбек защищает цвета сборной Армении, ранее он привлекался в молодежные команды России разных возрастных категорий.
 

 


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