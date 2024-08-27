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Венгрия

Севикян может покинуть «Ференцварош» из-за конфликта

27 Августа 2024 • 10:05 Комментировать

Экс-игрок «Пари НН» Эдгар Севикян, который сейчас является футболистом «Ференцвароша», может покинуть венгерский клуб из-за внутреннего конфликта. Об этом рапортуют журналисты Armenie Footbal.

Как информирует источник, в настоящий момент клуб подыскивает Севикяну новую команду. «Ференцварош» рассчитывает отдать футболиста в аренду с возможностью выкупа.

Эдгар пополнил ряды венгерского коллектива в январское трансферное окно. В составе команды нападающий провел 12 поединков, отметившись забитым мячом и голевой передачей. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2028 года.

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