Севикян может покинуть «Ференцварош» из-за конфликта

Экс-игрок «Пари НН» Эдгар Севикян, который сейчас является футболистом «Ференцвароша», может покинуть венгерский клуб из-за внутреннего конфликта. Об этом рапортуют журналисты Armenie Footbal.

Как информирует источник, в настоящий момент клуб подыскивает Севикяну новую команду. «Ференцварош» рассчитывает отдать футболиста в аренду с возможностью выкупа.

Эдгар пополнил ряды венгерского коллектива в январское трансферное окно. В составе команды нападающий провел 12 поединков, отметившись забитым мячом и голевой передачей. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2028 года.