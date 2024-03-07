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Венгрия

Байрамян высказался о будущем Севикяна в Европе

07 Марта 2024 • 10:37 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о будущем своего соотечественника Эдгара Севикяна, который в зимнее трансферное окно перебрался в «Ференцварош», в Европе

Байрамян отметил, что после перехода Севикяна в венгерский клуб не общался с ним, но желает ему всего лучшего, но дальше зависит все от него.

«Талант есть, вы сами это видели. Если будет показывать такой же яркий футбол, его ждет большое будущее», - приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Севикян уже успел провести два матча в составе своей новой команды, но не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что его соглашение с «Ференцварошем» рассчитано до лета 2028 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Ференцварош Хорен Байрамян Эдгар Севикян ещё теги
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