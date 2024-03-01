​Станкович разбушевался во время матча «Ференцвароша» с «Дебреценом»

Доминирующий в последние годы в венгерском футболе «Ференцварош» несколько сбавил в нынешнем сезоне и победы добывает с гораздо большим трудом, чем ранее.

Вот и в 1/8 финала Кубка Венгрии подопечным Деяна Станковича пришлось попотеть в игре против «Дебрецена» - пройти соперника они смогли только после исполнения серии пенальти. Сербский специалист ее уже не увидел - незадолго до конца игры он, видимо, разозлившись на невнятно игравших футболистов, разбушевался в беседе с арбитром, который показал ему сперва желтую, а затем и красную карточку.

Уходя с поля, Станкович остановился возле бокового судьи, иронично пожал ему руку и только потом скрылся в подтрибунных помещениях.