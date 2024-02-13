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Венгрия

В «Ференцвароше» рассказали, в чём необходимо прибавить Севикяну

13 Февраля 2024 • 14:31 Комментировать
Ференцварош
0:0
Диошдьёр
отменен

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал рассказал о том, как проходит адаптация в команде полузащитника Эдгара Севикяна, перешедшего нынешней зимой из «Пари НН».

По словам Хайнала, так как Севикян присоединился к «Ференцварошу» позже остальных, ему необходимо улучшить свою физическую подготовку.

«Эдгар присоединился к команде немного позже остальных. Три недели он проходил подготовку. Ему нужно прибавить в физическом плане. Он усердно работает, так что находится на правильном пути», — цитирует Хайнала «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча, в которых забил семь голов.  

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Ференцварош Тамаш Хайнал Эдгар Севикян ещё теги

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