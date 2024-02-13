В «Ференцвароше» назвали причину покупки Севикяна

Тамаш Хайнал, который является спортивным директором венгерского «Ференцвароша», рассказал о подписании бывшего полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.

«Мы подписали Эдгара, потому что у него большое будущее. Это не трансфер на две недели, это наша инвестиция в будущее. В будущем он будет играть все больше и больше», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Севикян перешел в «Ференцварош» в зимнее трансферное окно.

В первой половине сезона Эдгар провел 18 матчей в чемпионате России. На счету 22-летнего футболиста четыре забитых мяча.