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Венгрия

Отец Севикяна назвал причину перехода сына в «Ференцварош»

01 Февраля 2024 • 10:38 Комментировать
Кишварда
...
Ференцварош
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03.02 17:00

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, высказался о причинах перехода своего сына из «Пари НН» в «Ференцварош» нынешней зимой.

Отец Севикяна назвал «Ференцварош» амбициозным клубом, который ежегодно ведёт борьбу за все внутренние трофеи, а также участвует в еврокубках.

«Клуб находится на виду и под пристальным вниманием скаутов из сильнейших чемпионатов. Переход в «Ференцварош» — правильный, своевременный шаг, а дальше всё зависит от игры Эдгара», — цитирует Мартироса Севикяна «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний Эдгар Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча, в которых забил семь голов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Эдгар Севикян Пари НН Мартирос Севикян ещё теги

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