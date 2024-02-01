Отец Севикяна назвал причину перехода сына в «Ференцварош»

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, высказался о причинах перехода своего сына из «Пари НН» в «Ференцварош» нынешней зимой.

Отец Севикяна назвал «Ференцварош» амбициозным клубом, который ежегодно ведёт борьбу за все внутренние трофеи, а также участвует в еврокубках.

«Клуб находится на виду и под пристальным вниманием скаутов из сильнейших чемпионатов. Переход в «Ференцварош» — правильный, своевременный шаг, а дальше всё зависит от игры Эдгара», — цитирует Мартироса Севикяна «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний Эдгар Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча, в которых забил семь голов.