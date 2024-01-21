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Венгрия

Радимов: «Севикян мог бы попробовать чемпионат посильнее»

21 Января 2024 • 14:17 Комментировать
Кишварда
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Ференцварош
03.02 17:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о переходе полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

Напомним, 22-летний футболист перешёл в венгерский клуб 17 января за 1,2 миллиона евро.

По словам Радимова, в первой части текущего сезона Севикян сумел произвести на него впечатление своим навыком обыгрывать «один в один». При этом эксперт считает, что талантливый игрок мог бы выбрать чемпионат посильнее.

«Наверное, прежде всего дело в еврокубках, где он может быть замечен. Хотя мне кажется, Севикян по своему уровню мастерства мог попробовать какой-нибудь чемпионат посильнее. Венгрия может быть плацдармом для такого перехода, но придётся проявлять себя», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Севикян провёл за «Пари НН» 14 матчей, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 1,8 миллиона евро.

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