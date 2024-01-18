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Венгрия

Севикян прокомментировал переход в «Ференцварош»

18 Января 2024 • 08:03 Комментировать

Новоиспеченный игрок «Ференцвароша» Эдгар Севикян высказался насчет своего трансфера в венгерский клуб.

«Я давно знал об этом клубе. Команда всегда на слуху из-за участия в еврокубках. Изначально рассматривал это как очень хороший вариант. Мне хочется развиваться на международной арене. Хочу добиваться хороших результатов вместе с «Ференцварошем», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

Севикян перешел в венгерский клуб из российского «Пари НН». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 24 матча за нижегородский коллектив, отметившись семью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Эдгар Севикян
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