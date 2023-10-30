​Станкович выиграл дерби - «Ференцварош» не оставил шансов «Уйпешту»

Венгерский «Ференцварош» не оставил шансов «Уйпешту» в главном матче прошедшего уик-энда в венгерском футболе. Деян Станкович после многочисленных неудач прошлого сезона сейчас может чувствовать себя «первым парнем на деревне», побеждая со столичным клубом в венгерском чемпионате.

«Уйпешт» не побеждал у «Ференвароша» с 2015 года, не получилось это и сейчас. После первого мяча в матче на трибунах начались беспорядки и «файр-шоу», но игра все-таки была возобновлена и в итоге игроки «Ференвароша» забили еще два мяча.

«Ференварош» лидирует в турнирной таблице, а «Уйпешт» занимает третье место.