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Венгрия

​Станкович выиграл дерби - «Ференцварош» не оставил шансов «Уйпешту»

30 Октября 2023 • 19:03 Комментировать
Ференцварош
3:0
Уйпешт

Венгерский «Ференцварош» не оставил шансов «Уйпешту» в главном матче прошедшего уик-энда в венгерском футболе. Деян Станкович после многочисленных неудач прошлого сезона сейчас может чувствовать себя «первым парнем на деревне», побеждая со столичным клубом в венгерском чемпионате.

«Уйпешт» не побеждал у «Ференвароша» с 2015 года, не получилось это и сейчас. После первого мяча в матче на трибунах начались беспорядки и «файр-шоу», но игра все-таки была возобновлена и в итоге игроки «Ференвароша» забили еще два мяча.

«Ференварош» лидирует в турнирной таблице, а «Уйпешт» занимает третье место.


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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Деян Станкович Уйпешт ещё теги

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