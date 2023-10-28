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Венгрия

​Сербское дерби в Венгрии - Станкович готовится сразиться с соотечественником

28 Октября 2023 • 02:23 Комментировать
Ференцварош
...
Уйпешт
1 1.42 X 4.70 2 6.10
29.10 20:00

Венгрия готовится к одному из самых важных матчей сезона - столичный «Ференцварош», памятный по тому, что с ним работал Станислав Черчесов, сыграет в эти выходные с «Уйпештом».

Любопытно, что оба этих клуба тренируют сербские тренеры - «Ференцварошем» сейчас руководит Деян Станкович, а вот «Уйпешт» возглавляет Небойша Виньевич. Между Венгрией и Сербией в последние годы наметилось заметное политическое сближение, так что подобный футбольный симбиоз также вполне логичен.

«Уйпешт» не обыгрывал «Ференцварош» с 2015 года, и, в целом, побеждал почти в два раза реже - 61 победа при 115 успехах «Ференцвароша».


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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Деян Станкович Небойша Виньевич Уйпешт ещё теги

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ФЕРЕНЦВАРОШ УЙПЕШТ
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