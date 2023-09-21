Черчесов высказался об уходе из «Ференцвароша»

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о своём уходе из «Ференцвароша».

Напомним, что наставник был отправлен в отставку после того, как венгерский клуб не смог преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Клаксвику» из Фарерских островов.

Черчесов отметил, что это часть профессии, ведь все знают, что после такого поражения никто не отблагодарит.

«Другое дело, что поражения бывали уже не раз и как у игрока, и как у тренера. И после любого большого поражения мы становились только сильнее», - добавил он в интервью «Матч ТВ».

На данный момент Черчесов находится без работы.