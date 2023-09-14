Черчесов - об увольнении из «Ференцвароша»: «Случился нелепый матч, которого я никак не ожидал»

Российский тренер Станислав Черчесов высказался об увольнении с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Случился нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Черчесов был отправлен в отставку после крупного поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в ответном поединке квалификационного турнира Лиги чемпионов. Российский наставник возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года.