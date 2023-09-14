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Венгрия

Черчесов - об увольнении из «Ференцвароша»: «Случился нелепый матч, которого я никак не ожидал»

14 Сентября 2023 • 09:42 Комментировать

Российский тренер Станислав Черчесов высказался об увольнении с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Случился нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Черчесов был отправлен в отставку после крупного поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в ответном поединке квалификационного турнира Лиги чемпионов. Российский наставник возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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