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Венгрия

​Станкович возглавил «Ференцварош» официально

04 Сентября 2023 • 18:50 Комментировать

«Ференцварош» на своём официальном сайте объявил о назначении Деяна Станковича на должность главного тренера команды. Венгерский клуб не раскрывает условия контракта, который подписал 44-летний серб.

Напомним, что в июле после провала в квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» уволил россиянина Станислава Черчесова. С тех пор командой руководил Чаба Мате. Под его руководством «Ференцварош» прошёл в групповой этап Лиги конференций.

Деян Станкович ранее тренировал «Црвену Звезду» (2019-2022) и «Сампдорию» (2022-2023). Теперь серб попробует проявить себя в Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Деян Станкович
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