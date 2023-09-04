«Ференцварош» на своём официальном сайте объявил о назначении Деяна Станковича на должность главного тренера команды. Венгерский клуб не раскрывает условия контракта, который подписал 44-летний серб.

Напомним, что в июле после провала в квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» уволил россиянина Станислава Черчесова. С тех пор командой руководил Чаба Мате. Под его руководством «Ференцварош» прошёл в групповой этап Лиги конференций.

Деян Станкович ранее тренировал «Црвену Звезду» (2019-2022) и «Сампдорию» (2022-2023). Теперь серб попробует проявить себя в Венгрии.