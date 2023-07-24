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Венгрия

Черчесов ответил, чем займётся после увольнения из «Ференцвароша»

24 Июля 2023 • 21:31 Комментировать

Бывший наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о своём будущем.

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 59-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» после разгромного поражения от фаррерского клуба в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов работал в сборной России, польской «Легии», московских «Динамо» и «Спартаке», а также в других российских командах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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