Черчесов ответил, чем займётся после увольнения из «Ференцвароша»

Бывший наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о своём будущем.

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 59-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» после разгромного поражения от фаррерского клуба в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов работал в сборной России, польской «Легии», московских «Динамо» и «Спартаке», а также в других российских командах.