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Венгрия

​Черчесов получит компенсацию после увольнения из «Ференцвароша»

20 Июля 2023 • 18:46 Комментировать

Станислав Черчесов был уволен с должности главного тренера «Ференцвароша» после громкого провала в Лиге чемпионов. В среду чемпионы Венгрии сенсационно проиграли дома «Клаксвику» со счётом 0:3 и вылетели из турнира уже по итогам первого квалификационного раунда.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Черчесов подписал документ о разрыве трудового договора с «Ференцварошем». Российский специалист и члены его штаба получат компенсацию.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце 2021 года. В обоих сезонах под руководством россиянина команда становилась чемпионом Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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