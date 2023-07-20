Камоцци: «Черчесову стоит вернуться в Россию»

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о перспективах Станислава Черчесова после увольнения из «Ференцвароша».

«После «Ференцвароша» Черчесов не сможет себя проявить в Италии. Тем более, ему будет сложно в Серии А. Тренеру стоит вернуться в Россию», — заявил эксперт в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Станислав Черчесов покинул пост наставника «Ференцвароша» после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов со счётом 0:3. Во главе будапештского коллектива специалист выиграл два золота венгерского первенства.