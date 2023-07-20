Заварзин: Увольнение Черчесова — политический шаг

Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста наставника венгерского «Ференцвароша».

«Думаю, что в решении «Ференцвароша» об отставке Черчесова скорее не спортивное начало, а политический шаг, так как он россиянин. Поражение в квалификации Лиги чемпионов - просто повод», — заявил Заварзин Rusfootball.

По мнению функционера, Черчесов сможет найти себе работу в России. Он мог бы стать новым главным тренером московского «Динамо», если бы клуб не взял Марцела Личку, добавил Заварзин.