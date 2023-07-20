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Венгрия

Дмитрий Черышев — об отставке Черчесова: «Конечно, это жёстко»

20 Июля 2023 • 15:07 Комментировать

Главный тренер андоррского клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста наставника «Ференцвароша».

Ранее венгерский клуб не смог выйти во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, крупно проиграв фарерскому клубу «Клаксвик» (0:3).

«Конечно, это жестко. Считаю, что Стас заслужил продолжать работать. Но всякое бывает. Видимо, пройти дальше было большой целью для руководителей клуба», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Как считает специалист, слухи о сливе Черчесова футболистами «Ференцвароша» являются неправдой, команда под его руководством показывала хорошие результаты, поэтому игроки не стали бы таким заниматься.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Санта-Колома Дмитрий Черышев
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