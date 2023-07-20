Журналист из Венгрии прокомментировал увольнение Черчесова

Бенс Борбола, спортивный журналист из Венгрии, прокомментировал решение об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Напомним, что Черчесов был уволен после вылета «Ференцвароша» по итогам дуэли с фарерским «Клаксвиком» в квалификации Лиги чемпионов (0:0, 0:3).

Борбола считает, что руководители «Ференцвароша» приняли правильное решение. По словам журналиста, после такого провального матча Черчесов уже бы не смог добиться каких-либо успехов. Борбола отметил, что российского тренера уволили не по политическим причинам.

«Нет, это бред. Такое решение только из-за последних результатов команды, а не потому, что Станислав - русский. В Венгрии нет проблем с россиянами», - сказал Борбола, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

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