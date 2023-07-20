Фанаты «Ференцвароша» кричали «Русские, домой!» перед отставкой Черчесова

«Ференцварош» с треском провалился в Лиге чемпионов. Уже в первом раунде квалификации чемпион Венгрии проиграл скромному «Клаксвику» и Фарерских островов (0:3 на своём поле после 0:0 на выезде) и вылетел. Вскоре после финального свистка российский тренер Станислав Черчесов был уволен из венгерского клуба.

Стоит сказать, что фанаты «Ференцвароша» ещё по ходу игры выступили за отставку Черчесова. С трибун стадиона они скандировали фразу «Русские, домой!»

Станислав Черчесов принял «Ференцварош» в конце 2021 года. Теперь российскому специалисту придётся искать себе новый клуб.