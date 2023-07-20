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Венгрия

​Сёмин оценил перспективы Черчесова

20 Июля 2023 • 13:58 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Станислава Черчесова из «Ференцвароша». Напомним, что Черчесов был уволен после провала в Лиге чемпионов – его команда крупно проиграла скромному «Клаксвику» с Фарерских островов (0:3) и вылетела уже в первом раунде квалификации.

По словам Сёмина, увольнения являются частью профессии тренера. Экс-рулевой «Локомотива» отметил, что при желании Черчесов сможет работать в России. Также Сёмин считает, что Черчесов может продолжить тренировать в Европе.

«Вполне реально, он знает языки, работал много за границей. Поэтому и такой вариант возможен», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Юрий Сёмин Станислав Черчесов
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