Лопырёва: «Вижу Черчесова тренером топ-клуба»

Модель и посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырёва высказалась об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Считаю Станислава Саламовича очень грамотным специалистом высокого класса. Вижу Саламыча тренером какого-то топового клуба. Еще будет много поводов им гордиться», - передает слова Лопырёвой издание «Спорт-Экспресс».

Российский специалист был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде команда Черчесова уступила «Клаксвику» (0:0, 0:3).

Черчесов занимал пост главного тренера венгерской команды с декабря 2021 года. Под его руководством клуб становился чемпионом страны и обладателем кубка страны.