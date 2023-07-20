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Венгрия

Лопырёва: «Вижу Черчесова тренером топ-клуба»

20 Июля 2023 • 10:42 Комментировать

Модель и посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырёва высказалась об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Считаю Станислава Саламовича очень грамотным специалистом высокого класса. Вижу Саламыча тренером какого-то топового клуба. Еще будет много поводов им гордиться», - передает слова Лопырёвой издание «Спорт-Экспресс».

Российский специалист был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде команда Черчесова уступила «Клаксвику» (0:0, 0:3).

Черчесов занимал пост главного тренера венгерской команды с декабря 2021 года. Под его руководством клуб становился чемпионом страны и обладателем кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Виктория Лопырёва
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