Ловчев: «Черчесов будет востребован в России»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Что дальше будет у Стаса? Есть хорошее резюме в Европе. Уверен, будет востребованность в России. Как только будут освобождаться места в РПЛ, его фамилия точно будет в числе кандидатов», - говорится в публикации Ловчева в социальных сетях.

Напомним, что Черчесов занимал пост главного тренера «Ференцвароша» с 2021 года. Под руководством российского специалиста команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выигрывала кубок страны. До этого Станислав Саламович на протяжении пяти лет руководил национальной сборной России.