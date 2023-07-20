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Венгрия

Нигматуллин: «Ференцварош» очень зависит от еврокубков»

20 Июля 2023 • 02:32 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку Станислава Черчесова. Сегодня российский специалист покинул «Ференцварош».

Нигматуллин считает, что после болезненного поражения такого известного венгерского коллектива от фарерской команды «КИ Клаксвик» руководство клуба поступило обоснованно, убрав с поста главного тренера.

«Такие команды, как «Ференцварош», очень зависят от еврокубков, и, конечно, они очень рассчитывали на пополнение бюджета из Лиги чемпионов», - приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Черчесов возглавлял венгерский клуб на протяжении двух с половиной лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Руслан Нигматуллин Станислав Черчесов отставка
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