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Венгрия

​Черчесовым интересовались в Саудовской Аравии

04 Июля 2023 • 17:21 Комментировать

Рулевой «Ференцвароша» Станислав Черчесов мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Экс-наставник сборной России ответил на вопрос, действительно ли у него было предложение из этой страны, куда сейчас съезжаются многие известные футболисты и тренеры.

«Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идём», - сказал Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов был назначен главным тренером «Ференцвароша» в декабре 2021 года. С тех пор команда провела 72 матча, в которых добилась 41 победы при 12 ничьих и 19 поражениях. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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