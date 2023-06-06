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Венгрия

Черчесов - о возможном возвращении в сборную России: «Не хотел бы загадывать»

06 Июня 2023 • 21:32 Комментировать

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своих целях.

Специалист отметил, что у него действующий контракт с венгерским клубом, и он бы не хотел ни о чем говорить, и надеется, что следующий сезон будет таким же насыщенным, как и прошедший. 

«Не хотел бы загадывать. Я работаю и занимаюсь своим делом сейчас», - ответил Черчесов «РБ Спорт» на вопрос о возможном возвращении в сборную России. 

Напомним, что 59-летний наставник возглавлял национальную сборную с 2016 по 2021 год. Под его руководством сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов
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