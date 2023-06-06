Черчесов - о возможном возвращении в сборную России: «Не хотел бы загадывать»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своих целях.

Специалист отметил, что у него действующий контракт с венгерским клубом, и он бы не хотел ни о чем говорить, и надеется, что следующий сезон будет таким же насыщенным, как и прошедший.

«Не хотел бы загадывать. Я работаю и занимаюсь своим делом сейчас», - ответил Черчесов «РБ Спорт» на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

Напомним, что 59-летний наставник возглавлял национальную сборную с 2016 по 2021 год. Под его руководством сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.