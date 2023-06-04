Черчесов подвёл итоги сезона для «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги сезона для своей команды.

Российский специалист отметил, что сезон получился непростым, ведь было много тренировок и непростых ситуаций, однако считает эти моменты важными, так как тренер не сталкивается с подобным на тренерских курсах.

«Самое главное, клуб выглядел очень прилично в еврокубках, и мы стали чемпионами. Также важен опыт, который мы приобрели. Мы 63 игры сыграли, по‑моему, в этом году», - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что «Ференцварош» второй сезон подряд стал чемпионом национального первенства под руководством Черчесова.