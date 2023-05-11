В «Ференцвароше» оценили работу Черчесова

Вот уже полтора года Станислав Черчесов работает главным тренером «Ференцвароша». Недавно российский специалист снова привёл клуб к титулу чемпиона Венгрии. В пресс-службе «Ференцвароша» ответили на вопрос, как руководители клуба оценивают работу Черчесова.

«Клуб доволен его работой», - ответ из «Ференцвароша» приводит ТАСС.

Если говорить о еврокубках, то «Ференцварош» в этом сезоне добрался до 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии венгерская команда уступила «Байеру» (по 0:2 в обоих матчах).

Напомним, что до «Ференцвароша» Станислав Черчесов возглавлял сборную России.