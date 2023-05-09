Черчесов высказался о втором сезоне в «Ференцвароше»

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о втором сезоне в венгерском «Ференцвароше».

Напомним, что команда экс-тренера сборной России выиграла золотые медали национального чемпионата второй год подряд.

Черчесов отметил, что чемпионства в прошлом и нынешнем году разные, ведь в прошлом сезоне тренерский штаб пришёл в середине сезона, а в этом была предсезонка, на которой неплохо удалось подготовить команду.

«Бывало, что 10 основных игроков не выходили на поле ― такого никогда не было, о чём мне местный помощник рассказал. Для побед нужна команда, в которой определённые люди могут делать разницу, а не только организация игры», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что в апреле 59-летний специалист продлил контракт до 30 июня 2024 года.