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Венгрия

Булыкин: «Черчесову могут поступить предложения от команд из топ-5 лиг Европы»

06 Мая 2023 • 14:33 Комментировать
Ференцварош
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Кишварда
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Через 4 ч. 58 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе известного российского тренера Станислава Черчесова на посту наставника венгерского «Ференцвароша».

Напомним, Черчесов дважды подряд сумел привести «Ференцварош» к чемпионскому титулу. По мнению Булыкина, после успехов с венгерской командой услугами специалиста могут заинтересоваться клубы, выступающие в сильнейших чемпионатах Европы.

«После двух подряд побед в чемпионате Венгрии ему могут поступить предложения от команд из топ-5 лиг Европы. Конечно, если такое предложение поступит, то стоит поехать в чемпионат уровнем выше. Но в выборе есть свои нюансы», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Ранее он работал в «Спартаке», «Динамо», польской «Легии» и национальной сборной России.
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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Дмитрий Булыкин Станислав Черчесов
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