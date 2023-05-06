Булыкин: «Черчесову могут поступить предложения от команд из топ-5 лиг Европы»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе известного российского тренера Станислава Черчесова на посту наставника венгерского «Ференцвароша».

Напомним, Черчесов дважды подряд сумел привести «Ференцварош» к чемпионскому титулу. По мнению Булыкина, после успехов с венгерской командой услугами специалиста могут заинтересоваться клубы, выступающие в сильнейших чемпионатах Европы.

«После двух подряд побед в чемпионате Венгрии ему могут поступить предложения от команд из топ-5 лиг Европы. Конечно, если такое предложение поступит, то стоит поехать в чемпионат уровнем выше. Но в выборе есть свои нюансы», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Ранее он работал в «Спартаке», «Динамо», польской «Легии» и национальной сборной России.