Гладилин: «Черчесов — это имидж российского футбола»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе команды известного российского тренера Станислава Черчесова «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.

По мнению Гладилина, Черчесов — это имидж российского футбола. Напомним, что это уже второе подряд чемпионство российского тренера с «Ференцварошем».

«Да, Венгрия не ведущая футбольная страна, но российский специалист работает в популярном клубе и добивается результатов. Не так много специалистов из нашей страны работают в зарубежных чемпионатах», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Ранее он работал в «Динамо», «Спартаке», польской «Легии» и национальной сборной России, с которой сумел выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.