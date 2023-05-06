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Венгрия

Гладилин: «Черчесов — это имидж российского футбола»

06 Мая 2023 • 11:59 Комментировать
Ференцварош
...
Кишварда
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Через 8 ч. 18 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе команды известного российского тренера Станислава Черчесова «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.

По мнению Гладилина, Черчесов — это имидж российского футбола. Напомним, что это уже второе подряд чемпионство российского тренера с «Ференцварошем».

«Да, Венгрия не ведущая футбольная страна, но российский специалист работает в популярном клубе и добивается результатов. Не так много специалистов из нашей страны работают в зарубежных чемпионатах», —  цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Ранее он работал в «Динамо», «Спартаке», польской «Легии» и национальной сборной России, с которой сумел выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Валерий Гладилин
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