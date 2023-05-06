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Венгрия

Черчесов высказался о чемпионстве «Ференцвароша»

06 Мая 2023 • 05:37 Комментировать

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался касательно досрочного чемпионства своей команды в чемпионате Венгрии.

«Мы готовились к тому, что судьба чемпионского титула может решиться в матче с «Кишвардой», однако это произошло раньше. Хочу призвать наших фанатов собраться как можно раньше на стадионе в субботу. Нам бы хотелось отпраздновать чемпионство с ними», - передает слова российского тренера пресс-служба клуба.

Добавим, что поединок между «Ференцварошем» и «Кишвардой» состоится сегодня, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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