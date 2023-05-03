В «Ференцвароше» высказались о работе Черчесова

Футбольный функционер Тамаш Хайналь, который занимает пост спортивного директора венгерского «Ференцвароша», высказался насчет работы главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Насколько клуб доволен работой Черчесова? Сейчас не время давать интервью на этот счет. Однако сейчас мы сконцентрированы на победе в венгерском чемпионате, нам осталось совсем немного!» - приводятся слова спортдира на страницах «Спорт-Экспресса».

После 29 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 60 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. Черчесов занимает пост рулевого команды с 2021 года.