В понедельник вечером «Ференцварош» проводил гостевой матч чемпионата Венгрии против «Уйпешта». Команда Станислава Черчесова добилась гостевой победы с результатом 3:2.
«Ференцварош» уверенно лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата за четыре тура до финиша сезона. Второй «Кечкемет» команда Черчесова опережает на девять зачётных баллов.
Оформить титул чемпиона «Ференцварош» может уже в следующем туре. Для этого команде Черчесова в игре против клуба «Кишварда» нужно набрать больше очков, чем в своей игре наберёт «Кечкемет».
Напомним, что именно «Ференцварош» Черчесова является действующим чемпионом Венгрии.
Протокол игры
|24'Гояк Амер (0:1)
|(1:1) Fernand Goure42'
|54'Гояк Амер (1:2)
|60'Листеш Кристиан (1:3)
|(2:3) Шимон Кристиан90'
Николич Джордже•Кастрати Лирим•Холл Тим 90' •Антцулас Георгиос•Антонов Неманья 83' (Abdoulay Diaby3 ( 83' ) •Оново Винсент•Бумаль Майега Петрус 74' (Мак Лука ( 74' ) •Паулевич Бранко 65' (Luis Jakobi ( 65' 81') •Мершель Хайнц 65' (Шимон Кристиан ( 65' ) •Чобот Кевин 45' 83' (Peter Ambrose ( 83' ) •Fernand Goure 66'
Дибус Денеш•Паска Лоранд 45' 46' (Ботка Эндре ( 46' ) •Кнустер Матс•Ковачевич Аднан 38' (Ммаэ Сами ( 38' ) •Чивич Эльдар 88' (Абена Минти ( 88' ) •Гояк Амер 28' •Барат Петер•Траоре Адама VII•Нгуэн Токмак 46' (Листеш Кристиан ( 46' ) •Маркиньос VI 58' •Квабена Овусу 79' (Вечеи Балинт ( 79' )
Сегодня. Стадион "Szusza Ferenc Stadion " .
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