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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова в шаге от чемпионства

01 Мая 2023 • 22:13 Комментировать
Уйпешт
2:3
Ференцварош
окончен

В понедельник вечером «Ференцварош» проводил гостевой матч чемпионата Венгрии против «Уйпешта». Команда Станислава Черчесова добилась гостевой победы с результатом 3:2.

«Ференцварош» уверенно лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата за четыре тура до финиша сезона. Второй «Кечкемет» команда Черчесова опережает на девять зачётных баллов.

Оформить титул чемпиона «Ференцварош» может уже в следующем туре. Для этого команде Черчесова в игре против клуба «Кишварда» нужно набрать больше очков, чем в своей игре наберёт «Кечкемет».

Напомним, что именно «Ференцварош» Черчесова является действующим чемпионом Венгрии.

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Szusza Ferenc Stadion " .
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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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