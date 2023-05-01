«Ференцварош» Черчесова в шаге от чемпионства

В понедельник вечером «Ференцварош» проводил гостевой матч чемпионата Венгрии против «Уйпешта». Команда Станислава Черчесова добилась гостевой победы с результатом 3:2.

«Ференцварош» уверенно лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата за четыре тура до финиша сезона. Второй «Кечкемет» команда Черчесова опережает на девять зачётных баллов.

Оформить титул чемпиона «Ференцварош» может уже в следующем туре. Для этого команде Черчесова в игре против клуба «Кишварда» нужно набрать больше очков, чем в своей игре наберёт «Кечкемет».

Напомним, что именно «Ференцварош» Черчесова является действующим чемпионом Венгрии.