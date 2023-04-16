Черчесов прокомментировал первую победу «Ференцвароша» с февраля

Рулевой «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе над «Гонведом» (3:0) в поединке 27-го тура чемпионата Венгрии. Команда прервала серию без побед, которая насчитывала семь матчей.

«У нас был неудачный период. В последние недели многие игроки получили травмы, плюс свою роль играло невезение. В этом матче команда добилась заслуженной победы. Спасибо болельщикам за поддержку. У нас самые лучшие поклонники», - передает слова российского специалиста пресс-служба клуба.

«Ференцварош» набрал 54 балла и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая идущий вторым «Кечкемет» на шесть очков.