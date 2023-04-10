Черчесов прокомментировал слухи о работе в «Динамо» и «Трабзонспоре»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об интересе «Динамо» и «Трабзонспора» к его персоне.

«Я ведь живу не в безвоздушном пространстве, так что тоже читаю новости в интернете. Ко мне лично никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в данный момент заняты только «Ференцварошем», — цитирует слова экс-наставника сборной России «Спорт-Экспресс». Также специалист рассказал, что и со стороны «Динамо» не было обращений к его персоне, отметив при этом, что для него отечественный футбол является родным.

Напомним, что Станислав Черчесов руководит «Ференцварошем» с 2021 года. Тренер ранее уже возглавлял «Динамо» с 2014 по 2015 год.