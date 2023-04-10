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Венгрия

Черчесов отклонил предложение из Азии

10 Апреля 2023 • 20:11 Комментировать
Пакш
3:2
Ференцварош
окончен

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о возможности работы в азиатском футболе.

«Относительно недавно серьёзные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьёз задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша», — рассказал бывший наставник сборной России, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Черчесов отметил, что постоянно ходят разговоры относительно его будущего, на которые сам специалист пытается не обращать внимания.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сильнейший клуб Венгрии в 2021 году, выиграв золотые медали чемпионата и Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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