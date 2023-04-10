Черчесов отклонил предложение из Азии

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о возможности работы в азиатском футболе.

«Относительно недавно серьёзные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьёз задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша», — рассказал бывший наставник сборной России, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Черчесов отметил, что постоянно ходят разговоры относительно его будущего, на которые сам специалист пытается не обращать внимания.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сильнейший клуб Венгрии в 2021 году, выиграв золотые медали чемпионата и Кубка страны.